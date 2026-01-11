Yann Bisseck è il giocatore dell’Inter chiamato a presentare, ai microfoni di DAZN, la grande sfida di questa sera contro il Napoli:

Quanto vi carica la partita di andata?

“Non ci stavamo pensando troppo ma abbiamo imparato tante cose. Oggi dobbiamo fare meglio ma siamo ben preparati, carichi e aggressivi. Se mettiamo in campo tutto questo sarà una bella serata”.

Con Akanji in mezzo c’è più sicurezza in difesa?

“Sì, è la sesta partita di fila che giochiamo insieme. Abbiamo tanta qualità, col sistema del mister possiamo fare bene. Sono felice di avere la sua fiducia, speriamo di fare una bella partita”.

Stasera bisognerà aiutare Akanji con Hojlund o Spinazzola ti impegnerà a sufficienza?

“Dobbiamo stare ovunque, è normale dare una mano ai compagni. Akanji non ha problemi con tanti attaccanti però il Napoli ha attaccanti forti e dobbiamo difendere tutti insieme”.