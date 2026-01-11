Anche Jacopo Dellacasa, trade marketing director di Coca-Cola Hbc Italia, ha commentato la notizia dell'accordo siglato nei giorni scorsi tra la sua azienda e l'Inter, una partnership triennale che vede il brand diventare official soft drink partner e Powerade nuovo official sports drink partner del club nerazzurro. “Guardiamo con grande entusiasmo a questa collaborazione, che ci dà l’opportunità di rinfrescare i tifosi con il nostro portafoglio di prodotti, da Coca-Cola a Powerade, mentre vivono la loro passione e si godono le partite allo Stadio San Siro”.