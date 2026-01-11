Raggiunto da DAZN sul prato di San Siro, Matteo Politano presenta l'imminente big match contro l'Inter: "Bisogna spongere fortissimo, l'Inter è forte e a sinistra spinge tanto ma noi non siamo da meno - dice l'esterno azzurro -. Ci saranno tanti duelli, chi ne vincerà di più porterà a casa la partita".

Quali saranno le chivi da sfruttare?

"Le chiavi da sfruttare sono nel palleggio, dobbiamo cercare di non farli palleggiare perché sono forti. Dobbiamo essere bravi a tenere il pallino del gioco il più possibile".

Questa partita vale quanto quella dell'anno scorso?

"Questa è fondamentale, magari non come quella perché era più vicina alla fine del campionato. Sono tre punti importantissimi, oggi l'importante sarà non perdere: non pensiamo alla sconfitta ma alla vittoria".