Autore del gol che ha illuso il Lecce, poi rimontato dal Parma nella gara salvezza delle 12.30, Nikola Stulic guarda avanti senza drammatizzare: "Abbiamo perso una partita importante, è vero, ma il campionato è lungo. Dobbiamo stare uniti e lottare insieme", ha detto a DAZN l'attaccante dei salentini. Per la cronaca, la squadra di Eusebio Di Francesco sarà ospite dell'Inter a San Siro mercoledì sera.