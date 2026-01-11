Nicolò Zaniolo si ferma. Il giocatore dell'Udinese ha infatti annunciato tramite il proprio profilo Instagram di necessitare di un intervento al ginocchio, a suo dire di lieve entità, che lo terrà fermo per almeno un paio di settimane. Non cambia nulla per lui in prospettiva match contro l'Inter, visto che l'ex Roma avrebbe comunque saltato la partita per squalifica. 

Dom 11 gennaio 2026 alle 18:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
