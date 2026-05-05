Ieri pomeriggio un altro gol decisivo allo scadere, che ha portato nelle tasche della Lazio 3 punti allo Zini contro la Cremonese. Tijjani Noslin continua a svolgere bene il proprio lavoro di attaccante e i suoi gol, pur non tantissimi, hanno sempre un peso specifico significativo. Stavolta a farne le spese, un k.o. ingterno pesantissimo in ottica salvezza, sono stati i grigiorossi ma la testa dlel'olandese è già proiettata al prossimo incontro, all'Olimpico contro l'Inter fresca vincitrice dello Scudetto.

In tal senso Noslin, risponendo ai messaggi ricevuti dai tifosi biancocelesti, lancia la sfida (doppia) ai nerazzurri: "Grazie tifosi della Lazio. Tre punti, ora pensiamo a sabato, alle due sfide contro l’Inter e vinciamo la Coppa Italia. Dai andiamo ragazzi!".