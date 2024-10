Mattinata di allenamento per la Roma, scesa in campo a Trigoria senza i nazionali per preparare la sfida con l'Inter al rientro dalla sosta. La squadra di Juric si è concentrata su esercizi aerobici e sul possesso palla: Le Fée ha proseguito il lavoro in gruppo così come Pellegrini, tornato ieri nel centro sportivo giallorosso dopo l'espulsione rimediata con l'Italia Ancora out, invece, gli acciaccati Dybala ed El Shaarawy. Lo riferisce Vocegiallorossa.it.