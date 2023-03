Novità importante per Sergio Conceiçao nell'allenamento di rifinitura che il Porto sta sostenendo ad Olival alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale contro l'Inter: si rivede infatti sul campo Evanilson, che ha quindi completamente recuperato dal suo problema muscolare e a meno di imprevisti dell'ultima ora, riferisce il quotidiano A Bola, sarà a disposizione del tecnico dei Dragoes. João Mário e João Marcelo, dal canto loro, non sono scesi in campo nei 15 minuti liberi per la stampa: i due si trovavano al centro medico per le rispettive terapie restano in dubbio per il duello con l'Inter.