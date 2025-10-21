Dopo non aver trovato molta fortuna in patria, Marc Giger si è trasferito in Belgio, dove ora è una colonna dell'Union Saint-Gilloise col quale si appresta a sfidare l'Inter in Champions League. Raggiunto dall'emittente elvetica BlueSport, Giger racconta quella che è stata la sua scalata: "Non la definirei una favola. Ma è certamente speciale fare un salto del genere in soli due anni. Ogni 'non è abbastanza' che ricevevo mi dava carica. Ho sempre pensato: 'Okay, non credi in me. Ti dimostrerò che ti sbagli!. Sapevo di cosa ero capace. Sapevo che ce l'avrei fatta. Fin da piccolo sapevo che sarei diventato un professionista".

E ora, il momento del confronto coi nerazzurri: "Penso sempre che abbiamo una possibilità di vincere, indipendentemente dall'avversario col quale giochiamo. Ovviamente, spero che vinceremo noi", affema Giger, che non direbbe di no a uno scambio di maglia con Yann Sommer: "Però spero che non si arrabbi troppo se gli segno un gol".