Nuovo talent di Sky Sport per la Champions League è l'ex allenatore dell'Udinese Luca Gotti, che nella serata di presentazione del palinsesto europeo dell'emittente parla delle sue aspettative per le italiane: "Il Napoli viene da un anno dove si è dedicato solo al campionato vincendolo; poi quest'estate si è arricchita di una cifra tecnica ed esperienzale che la rende competitiva per la competizione. L'Inter si ripeterà dopo la finale dell'anno scorso? Difficile dirlo, vincere la Champions è difficile come insegna anche il Manchester City. L'Inter porta avanti un gruppo storico, che ha un anno di più e ha cambiato poco ma ha cambiato allenatore con l'arrivo di un ragazzo molto esperto di Inter del quale io ho una buonissima impressione".

E sempre a proposito di Cristian Chivu, Gotti aggiunge: "Vorrei andare al di là delle opinioni: ha fatto dieci partite a Parma in una situazione difficile e quel percorso molto bello che ha portato alla salvezza dei gialloblu lo ha portato a sedersi sulla panchina di una squadra che lui ama tantissimo. Le cose che ho visto sia al Mondiale per Club sia in questo avvio di campionato, anche contro l'Udinese dove ha avuto momenti pregevoli di gioco poi la partita può andare in una certa direzione, mi fanno dire che non mi dispiace il suo approccio".