In ottica futura l'Inter tiene d'occhio il profilo di Joel Ordonez, difensore centrale ecuadoregno del Bruges. 21enne, ha un contratto in scadenza nel 2028 con il club belga e la dirigenza nerazzurra ha iniziato a lavorarci. Lo spiega Matteo Moretto in un video su Youtube: "Quest'estate era vicino al Marsiglia e a un club arabo, ma in entrambi i casi le trattative si sono arenate. L'Inter ha iniziato a lavorarci sottotraccia già quest'estate. Vedremo se i dialoghi si intensificheranno".

Dunque Moretto spiega anche un retroscena sull'allenatore: "Oltre a Fabregas e Chivu, l'Inter ha sondato un altro nome, approcciandolo. Si tratta di Xavi, un profilo spagnolo che intrigava abbastanza qualche membro della società".