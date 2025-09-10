Tra i protagonisti che stasera hanno preso parte alla cerimonia della 30esima edizione del 'Premio Gentleman', il tradizionale appuntamento dedicato al Fair Play è andato in scena nella prestigiosa cornice della Scuola Militare Teuliè, Henrikh Mkhitaryan è salito sul palco per ritirare il 'Gentleman Inter': "Sono contento e onorato, ringrazio tutte le persone che hanno votato per me. Questo è un onore, grazie mille. Un premio che mi rappresenta? Non faccio apposta, sono fatto così. Magari è il mio carattere, ma non devo essere io a dirlo".