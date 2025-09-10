Tra i presenti alla cerimonia del Premio Gentleman Fair Play, l'attaccante del Monza Patrick Ciurria parla del suo ex compagno di squadra Carlos Augusto, anche lui tra i protagonisti dell'evento: "Con Carlos ho un bel rapporto, abbiamo fatto un bel campionato il primo anno con lui. Io da Serie A? Sono molto legato al Monza, sono qui da cinque anni ed è casa mia. Voglio tornare in massima serie con questa società”.