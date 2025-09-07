Domani la Juventus tornerà al lavoro alla Continassa dopo i quattro giorni di riposo concessi da Tudor. Anche i bianconeri hanno tanti nazionali lontano da Torino: oggi scenderanno in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026 Yildiz in Tuchia-Spagna, Openda in Belgio-Kazakistan e Koopmeiners in Lituania-Olanda, mentre domani sarà il turno di Adzic con il Montenegro e degli italiani contro Israele. Martedì chiuderanno il programma Khéphren Thuram, Joáo Mario, Vlahovic, David e Rouhi.

Il nuovo arrivato Zhegrova, che ha rinunciato alla chiamata del Kosovo, punta alla convocazione per l'Inter. "Tudor - aggiorna il Corriere dello Sport - dovrebbe ritrovare presto anche gli altri infortunati: Perin, in ripresa dall’operazione alla mano, Miretti, reduce dal problema muscolare di metà agosto, e Cabal, fermo da novembre per l’infortunio al ginocchio, che già alterna il lavoro personalizzato a quello con i compagni".

