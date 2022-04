In casa Juventus la difesa sembra l’unico reparto definito per la sfida di domani contro l'Inter. A meno di sorprese - riferisce La Gazzetta dello Sport - De Ligt giocherà al centro della difesa con Chiellini, mentre i terzini saranno Danilo e De Sciglio davanti a Szczesny. "Dubbi in mezzo - giocano Zakaria, Locatelli e Rabiot, con Arthur fuori? - e soprattutto sull’assetto" prosegue la rosea, che lascia poi delle incertezze anche sull'attacco. "Allegri valuta il tridente più affascinante, Dybala-Vlahovic-Morata, ma il serbo è l’unico sicuro di cominciare la partita. Paulo e Alvaro potrebbero giocarsi un posto, con Cuadrado logico esterno a destra".