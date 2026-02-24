Fredrik Bjørkan, difensore del Bodo/Glimt, ha vissuto un periodo molto complicato a livello umano a causa di una malattia allo stomaco che lo ha condizionato parecchio negli ultimi tempi. Ai microfoni di TV2, Bjørkan racconta come ha convissuto con questa situazione: "Si mangia molto e cose del genere. E poi c'è lo stress. I periodi in cui l'ho sentito di più sono stati quando le partite erano molto vicine e non c'era spazio per respirare tra una partita e l'altra. Quando ho un po' di respiro tra un'attività e l'altra, in realtà va tutto bene. Ultimamente non ci sono stati problemi, quindi è stato un buon periodo".

Periodo coinciso con la grande impresa di Champions League contro l'Inter di mercoledì, un 3-1 che ora i gialloneri dovranno difendere nel ritorno di San Siro: "Sarà una vera lotta. Dobbiamo prepararci al fatto che arriveranno con volontà ed energia. Penso che dovremo essere al meglio, sia fisicamente che mentalmente. Immagino che cercheranno di creare molto traffico nella nostra area".