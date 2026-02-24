Cesc Fabregas, allenatore del Como, perderà per qualche settimana il centrocampista croato Martin Baturina, infortunatosi nel corso dell'ultimo match di campionato contro la Juventus. Baturina si è sottoposto nelle ultime ore degli esami che hanno evidenziato una distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra.

Una tipologia di infortunio che comporterà per lui uno stop di almeno due-tre settimane, il che significa che Baturina sarà fuori dai giochi per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. 

Sezione: L'avversario / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 13:38
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print