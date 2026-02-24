"È stato incredibile". È questo il primo commento che Jens Petter Hauge fa a Sky Sport dopo il 2-1 del Bodo/Glimt che elimina l'Inter dalla Champions League: "Sapevamo che sarebbe stata dura contro l'Inter che è una squadra fantastica e con esperienza, ma abbiamo fatto una grande partita in casa mentre oggi abbiamo difeso bene e abbiamo colpito in contropiede".

Pensi di tornare in Italia o stai bene al Bodo?

"Ora sono molto contento al Bodo, abbiamo fiducia in questo progetto. Veniamo dall'estremo nord, siamo giocatori locali e sono felice qui".

Complimenti, siete una squadra umile che ha qualità e coraggio.

"Grazie per i complimenti, noi siamo umili e orgogliosi. È stata una serata fantastica, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo".