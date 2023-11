Il prossimo avversario dell'Inter prima della sosta per le Nazionali sarà il Frosinone, al lavoro anche oggi alla 'Città dello Sport' di Ferentino per preparare la sfida di San Siro. I gialloblu hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema questo il programma odierno.

Da segnalare il ritorno in gruppo Gelli e l'allenamento differenziato per Kalaj, mentre Harroui continua il programma personalizzato. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.