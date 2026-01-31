Dopo l’1-1 contro la Pergolettese, il tecnico dell’Inter U23 Stefano Vecchi ha commentato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, evidenziando segnali incoraggianti ma anche diversi aspetti da migliorare. “Rispetto alla partita con il Lecco ci è mancato qualcosa – ha dichiarato – però i ragazzi hanno offerto comunque una prova generosa. Abbiamo perso alcuni duelli e diverse seconde palle a centrocampo, ed è da lì che sono nate le loro occasioni, compreso il gol”.
Vecchi ha sottolineato come la gestione dei momenti decisivi abbia inciso sull’andamento del match: “Nel primo tempo hanno costruito un paio di situazioni importanti, mentre nella ripresa ci hanno creato qualche problema. Nonostante questo, la squadra ha cercato di giocare, muovendo la palla con rapidità e trovando il pareggio. Non era facile. Abbiamo provato fino all’ultimo a vincerla, con conclusioni finite di poco fuori e qualche mischia in area. Nel complesso il pareggio è un risultato che ci può stare: in Serie C bisogna sempre dare il massimo, indipendentemente dalla classifica”.
Il tecnico nerazzurro ha poi messo a confronto le due ultime gare: “Ogni partita è diversa. A Lecco abbiamo avuto meno possesso, oggi invece lo abbiamo gestito di più. Quando si tiene tanto la palla è normale commettere qualche errore in più. Sulle seconde palle loro sono stati più aggressivi e da lì sono nate le occasioni. Con questo dominio del gioco dovremmo creare di più: qualcosa è arrivato, soprattutto con Agbonifo e in un episodio dubbio in area, ma non in modo continuo”.
In chiusura, Vecchi ha guardato al percorso di crescita della squadra: “È stata una gara equilibrata. Ho visto segnali positivi da parte di alcuni ragazzi, però quando si entra nel confronto fisico e nella lotta vera siamo ancora un po’ indietro. Su questo dobbiamo lavorare per migliorare”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
