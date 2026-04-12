Sono 25 i giocatori del Como convocati per la sfida di questa sera contro l'Inter. Cesc Fabregas ritrova anche Jacobo Ramon, in forse fino all'ultimo anche per le parole del tecnico biancoazzurro in conferenza stampa di ieri. Confermato  anche il rientro di Jesus Rodriguez. Questo l'elenco completo:

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Diao. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 13:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.