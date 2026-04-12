Organico praticamente al completo per Cesc Fabregas, che in vista della sfida contro l'Inter di questa sera recupera Jesus Rodriguez e spera di poter schierare dall'inizio Jacobo Ramon. Questo il punto de La Gazzetta dello Sport in casa Como, dove tanto ruolo intorno alle condizioni fisiche del difensore spagnolo: "Non ha fatto una settimana pulita, valuteremo all’ultimo con lo staff medico", ha detto ieri il tecnico catalano.

Con Ramon in campo dall'inizio, secondo la rosea si potrebbe vedere una difesa a tre con uno schieramento a specchio con l'impiego di Vojvoda e Valle a tutta fascia che in fase di non possesso arretrerebbero il loro raggio d'azione per formare una linea a cinque. Dubbio in attacco, dove non è da escludere che Fabregas (come già successo nella semifinale d'andata di Coppa Italia) possa rinunciare al nove di ruolo per schierare Nico Paz centrale con ai lati Diao e Baturina ai lati.