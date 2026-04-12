Archiviata rapidamente la vittoria contro la Cremonese, fondamentale per il discorso salvezza della squadra di Fabio Pisacane, il Cagliari è tornato subito al lavoro ad Asseminello per preparare l'impegno di venerdì sera a San Siro contro l'Inter. Due i gruppi di lavoro, come nella consuetudine del post-gara: i calciatori che hanno totalizzato più minuti ieri hanno svolto un defaticante in palestra; per gli altri esercitazioni tecniche in campo, possessi e conclusioni a rete.

Personalizzato per Leonardo Pavoletti; a riposo Luca Mazzitelli, uscito anzitempo dal terreno di gioco contro la Cremonese per un fastidio al polpaccio destro. Domani, lunedì 13, nuovo allenamento fissato dallo staff al pomeriggio.