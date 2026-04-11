È Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, a presentarsi nella sala conferenze della Unipol Domus dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu di Fabio Pisacane contro la Cremonese. Successo di misura che però non garantisce nulla in chiave salvezza, secondo il patron rossoblu: "Il momento di crisi non è passato dopo questo 1-0, questo deve essere chiaro. Non è un momento di crisi è una fase della stagione in cui ci sono state delle difficoltà, ma abbiamo fatto anche partite buone. L’1-0 di oggi contro la Cremonese non cambia nulla, quest’anno sarà ancora più complicato degli anni passati. Perché abbiamo un allenator giovane, perché ci serve la salvezza per lo stadio e perché abbiamo un progetto con tanti giovanissimi. Le altre hanno anche un calendario più difficile del nostro, la quota salvezza quest’anno sarà molto più alta. Non ne basteranno 33 o 34, dobbiamo ancora farne tanti e non abbiamo scontri facili. Non è fatta per niente questa salvezza“, sostiene Giulini a sei giorni dalla gara di San Siro contro l'Inter.
Mantenere la categoria, per Giulini, è però decisamente importante anche in chiave stadio nuovo: "Sono felice di aver vinto dopo una partita complicata in un periodo non facile come quello degli ultimi due mesi. Anche oggi abbiamo fatto fatica nel primo tempo ma alla fine sono venuti fuori i valori degli uomini che abbiamo, questi sono uomini veri che ci tengono al Cagliari. E questo è stato premiato, ma continuiamo a soffrire fino alla fine. Sarà sempre complicato anche dopo questo successo. Se rimaniamo compatti però ce la possiamo fare, ne sono sicuro. E quest’anno stiamo creando qualcosa di importante con tanti giovani in campo e tanti italiani. Tutti nel calcio si ricorderanno che Marco Palestra è stato lanciato dal Cagliari. Quest’anno stiamo facendo qualcosa di diverso con il mister e stiamo dimostrando al calcio italiano che si può fare qualcosa di diverso e sarebbe un peccato buttar via tutto Oggi abbiamo bisogno della Serie A per fare lo stadio, fare uno stadio a Cagliari da 250 milioni di euro è estremamente complicato e sono anni che combattiamo. Ora ci sono tutti i presupposti e non buttiamo via tutto. Io non so quanto ancora rimarrò, se uno, due anni o tre anni. Spero comunque che mi invitino all’inaugurazione del nuovo stadio. Non buttiamoci via in questo momento e lo dico ai nostri tifosi. Abbiamo due obiettivi belli: lo stadio e la Serie A. Restiamo uniti per questo traguardo“.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 18:30 Fabregas cerca la prima vittoria contro l'Inter. Ma le quote sorridono ai nerazzurri, anche se alte
- 18:15 Cagliari, Giulini: "Abbiamo due obiettivi, salvezza e stadio. Tutti ricorderanno Palestra lanciato da noi"
- 18:00 NATO dopo PSG-INTER 5-0 e "SEMPRE PRESENTE": l'INCREDIBILE STORIA dell'INTER CLUB SESSO
- 17:45 fcinL'Inter osserva con interesse Pellegrini, ma ad oggi è solo un'idea: la posizione del club nerazzurro
- 17:30 C'è un'Inter con e senza Lautaro. I numeri dei gol a partita e il focus statistico su Como-Inter
- 17:15 Bastoni-Barça, la campagna di Sport continua: "Sarebbe un'eccezione nel declino del calcio italiano"
- 17:00 Cagliari, tre punti d'oro contro la Cremonese. Mazzitelli out per l'infortunio (da valutare per l'Inter). Ok il Torino
- 16:45 Sassuolo, Grosso mette in guardia i suoi: "Il Genoa nelle ultime sei ha perso fuori casa con Inter e Juve, però..."
- 16:30 Adomavicius, il 'gigante' della cantera Inter: "Voglio arrivare al livello più alto possibile"
- 16:15 Tatarella: "Inter e Milan potevano abbandonare San Siro. Per i fondi uno stadio dentro o fuori la città è relativo"
- 16:00 Roma, stop per Pellegrini: lesione al flessore, possibile rientro per il derby con la Lazio
- 15:45 Vicario lontano dal Tottenham, De Zerbi: "Io voglio giocatori felici di lavorare in questo club"
- 15:30 Attrazione fatale: Acerbi lascerà l'Inter e tornerà alla corte di Simone Inzaghi all'Al-Hilal
- 15:15 Schuurs: "Avevo detto sì all'Inter, il mancato trasferimento è ancora frustrante. Poi il crac e gli incubi"
- 15:10 De Laurentiis: "Il secondo Scudetto col Napoli è stato un thriller. Il primo invece era già scritto"
- 14:55 Como, Fabregas: "Inter senza Lautaro? I jolly saranno altri. Per me sono tutte finali Champions"
- 14:40 Caressa: "Lautaro è uno dei pochi giocatori della Serie A che sarebbe titolare nelle big europee"
- 14:25 fcinIl vivaio del futuro: Pea è pronto, ma siamo ancora ai sondaggi. Per Sbravati due ostacoli e alternative in piedi
- 14:10 TRAMONTANA: "Ho una cosa da RECRIMINARE a LAUTARO. SFORTUNATI ma si può VINCERE anche senza di lui"
- 13:55 Arzignano Valchiampo, Di Donato: "Con l'Inter U23 la gara più importante, vogliamo i tre punti"
- 13:41 Parma, Cuesta carico: "Il Napoli si può anche battere. Giocheremo con coraggio e personalità"
- 13:27 Primavera - Gli Up&Down di Cesena-Inter: Marello ci prova, tanti i bocciati
- 13:13 Lautaro non arretra. Fermo ai box, ma non molla: "Di nuovo qui, a metterci... los huevos"
- 12:58 Primavera - Una brutta Inter cade a Cesena: finisce 2-1, non basta il gol di Della Mora
- 12:45 Senza Lautaro ma con Pio Esposito: Chivu col Como costretto ad un solo cambio. Ora tocca a Thuram, ecco perché
- 12:30 Sorrentino: "L'Inter ha fatto rientrare Lautaro troppo presto. I nerazzurri hanno respiro, ma se il Napoli vince a Parma..."
- 12:10 Sommer: "Vogliamo Scudetto e Coppa Italia. Inzaghi o Chivu? Bellissimi momenti con entrambi, con Cristian..."
- 11:50 videoJavier Zanetti ospite speciale del CardFest di Milano: eccolo mentre firma la 'sua' carta
- 11:30 Ancora senza Lautaro, ma stavolta si spera nel recupero lampo. A Como con Esposito
- 11:14 L'Inter fa lo scatto per Muharemovic: c'è l'intesa col giocatore che vuole l'Inter. Il punto
- 10:45 Abreu, bomber dell'AZ Picerno: "Guardo sempre Lautaro e Malen, fanno la differenza più di tutti"
- 10:30 Calcagno: "Dobbiamo capire perché la Serie A preferisce investire sugli stranieri"
- 10:15 Inter senza Lautaro, ma con tre senatori ritrovati: Chivu punta su Calhanoglu, Barella e Thuram
- 10:00 Esposito: "Io pompato dai media? Non ho colpe: non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni. A Chivu devo tanto"
- 09:45 Calhanoglu: "Sogno di vincere con l'Inter, Chivu più empatico di Inzaghi. Ecco cosa ci siamo detti prima della Roma"
- 09:30 Qui Como - Fabregas recupera Ramon e Jesus Rodriguez: contro l'Inter avrà la rosa al completo. Le ultime
- 09:15 Inter a Como senza Lautaro e Bisseck: Chivu rilancia Esposito. Le possibili scelte
- 09:00 Lautaro ultimo della lista: da Dumfries a Calhanoglu, l'Inter conta 15 infortunati stagionali. E tante partite saltate
- 08:45 Lautaro ai box almeno per tre settimane: rientro tra Torino e Parma. Attacco sulle spalle di Thuram (ma non solo)
- 08:30 Lautaro si blocca: l'infortunio è diverso dal precedente, ecco perché. L'Inter non correrà alcun rischio: le tappe per il rientro
- 08:15 Zielinski: "Penso solo all'Inter, Chivu è speciale. Gol alla Juve allo scadere, cosa c'è di più?". Poi difende Bastoni
- 00:00 Anche senza Lautaro urge lo scatto in riva al Lago
- 23:46 Orlandini: "Inter più tranquilla, la pressione è di chi deve fare sempre risultato senza sbagliare"
- 23:32 Serie C, arbitri 36esima giornata: Inter U23-Arzignano Valchiampo sarà diretta da Kovacevic
- 23:17 Roma, Gasperini: "Le parole di Ranieri? Felice del 3-0, ora dovremo tifare Inter e Atalanta"
- 23:03 Lotta Scudetto, l'analisi di Collovati: "Per il Napoli resta un sogno, ma l'Inter deve proprio suicidarsi per perderlo"
- 22:48 Di Malen in meglio: la Roma stende il Pisa 3-0, l'olandese si scatena con una tripletta
- 22:35 fcinCelik a parametro zero, l'Inter resta in lizza. Ma non verrebbe considerato il sostituto di Dumfries
- 22:22 Konaté, cambio di rotta: avanzano i dialoghi per il rinnovo con il Liverpool
- 22:08 Como-Inter sfida tra clean sheet, dribbling, fantasia e gol: al Sinigaglia ci sono tutti gli ingredienti della qualità
- 21:53 Infortunio Lautaro, il dott. Vitali del San Raffaele: "Il problema sono le recidive. Lo stop consigliato..."
- 21:39 Guerin Sportivo - Obiettivo Serie A, anche tre nerazzurri tra i 20 talenti in rampa di lancio
- 21:24 Sette punti di vantaggio, sette finali: il calendario di Inter e Napoli a confronto per la volata finale
- 21:09 Materazzi consiglia il Chelsea: "Prenda Fabregas, i Blues sono la squadra ideale per lui"
- 20:55 Akanji: "Col Como sarà importante, ma dopo quella dobbiamo vincere anche le altre sei. Con Bastoni bella intesa"
- 20:41 Roma, Ghilardi: "Dispiaciuti per come abbiamo perso con l'Inter, bisogna resettare subito"
- 20:27 Marocchi: "Nel calcio di oggi assomiglierei a Barella, anche se avrei voluto farlo ad inizio carriera"
- 20:13 Hamann sgrida Nagelsmann: "Dovrebbe andare di più allo stadio. Non ha mai visto Bisseck dal vivo"
- 19:59 Verso il nuovo San Siro, il Milan apre ai tifosi: un questionario per progettare la matchday experience
- 19:45 Un tifoso del Napoli a Conte: "Se vogliono questo Scudetto devono strapparcelo". E il tecnico approva
- 19:30 Momento di forma: il Napoli corre forte con le vittorie di misura. Ma l'Inter deve guardare se stessa
- 19:15 Zarate: "Inter la squadra migliore dove abbia mai giocato. Che ridere quella litigata con Kolarov"
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER perde LAUTARO, quante partite SALTA? RABBIA ma nessuna TRAGEDIA: UNITI per lo SCUDETTO
- 18:52 Muharemovic, l'Inter insiste: c'è l'accordo col giocatore, il Sassuolo si può convincere con un jolly
- 18:37 Giampaolo esalta Palestra: "È un giocatore forte. Con questo livello può diventare un futuro pilastro della Nazionale"
- 18:23 Modena, Gerli presenta Massolin: "È forte, per questo lo ha preso l'Inter. Lo paragonano a Rabiot ma io..."
- 18:09 Roberto Carlos festeggia i 53 anni, l'Inter ricorda: "Per la prima volta in Europa con il nerazzurro. Ricordi indelebili"
- 17:55 Settore giovanile, Cesena-Inter Primavera apre il programma del week-end: tutti gli impegni
- 17:40 Il merito di Chivu nell'esplosione di Esposito: dalla fascia in Primavera alla richiesta di restare
- 17:25 Lautaro, gli esami hanno escluso danni gravi. A Como insieme a Thuram ci sarà Esposito