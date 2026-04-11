Prima di partire alla volta di Monza, dove domani la sua squadra sfiderà l'Inter Under 23, il tecnico dell'Arzignano Valchiampo Daniele Di Donato spiega in conferenza stampa cosa vuole dai suoi ragazzi in questo finale di regular season: "Se vogliamo raggiungere i playoff dobbiamo cercare in tutte queste tre partite il risultato pieno, quella con l'Inter è forse la gara più importante e non dobbiamo sbagliarla sotto tutti i punti di vista. Sappiamo che il risultato sarà deciso da episodi, noi però non dobbiamo fallire nell'atteggiamento e nella prestazione".

Il tecnico non avrà a disposizione Damiani e Rossoni, out per squalifica, e anche Minesso non ha ancora recuperato dal problema fisico: "I ragazzi stanno bene, sia mentalmente che fisicamente. Lo stanno dimostrando partita dopo partita e siamo pronti ad andare a giocare questa bella sfida in uno stadio da Serie A. Non vogliamo avere rimpianti alla fine della stagione. Abbiamo la possibilità e le carte in regola per arrivare ai playoff e contro l'Inter proveremo a portare a casa i tre punti".