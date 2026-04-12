Nonostante una stagione densa di difficoltà all'Olympique Marsiglia, Benjamin Pavard rimane un nome caldo in chiave mercato. Il club biancoazzurro non appare intenzionato a riscattare il giocatore dall'Inter, né l'Inter pensa di riaccoglierlo nelle proprie file e pertanto dovrà cercare una nuova destinazione per il difensore. Le opzioni, però, non mancano: secondo il sito Jeunes Footeux, infatti, da più fronti si starebbero muovendo per mettere le mani sul campione del mondo nel 2018. A cominciare dalla Turchia, dove Galatasaray e Fenerbahçe sono impegnate in una feroce battaglia per convincere il versatile difensore a unirsi a loro a Istanbul.

E nel mentre, si fa strada l'ipotesi Premier League, col Manchester United alla ricerca di esperienza per rinforzare la difesa in vista dell'imminente ritorno in Champions League, sta monitorando attentamente la situazione del francese. Per Pavard, approdare all'Old Trafford rappresenterebbe un'incredibile opportunità anche per mettere a tacere i suoi detrattori. Restano però lo scoglio dell'ingaggio da 5 milioni di euro e i dubbi sull'effettiva volontà dei Red Devils di arrivare a questa somma; per cui, Pavard dovrà presumibilmente fare un sacrificio per poter ambire a vestire la maglia dello United. Smentite dallo stesso portale le voci legate ai club arabi come Al-Hilal e Al Nassr: Pavard non intende ancora lasciare l'Europa, privilegiando una nuova sfida sportiva rispetto a una lucrosa offerta saudita. Quel che è certo è che il suo ritorno in Ligue 1, dove peraltro aveva iniziato molto bene, sta per chiudersi con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative.