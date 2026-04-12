L'Inter vuole vincere per mantenere il Napoli (impegno nel pomeriggio a Parma) a distanza di sicurezza, il Como ha la possibilità di riprendersi il un posto Champions e di accorciare sul Milan, schiantato ieri a San Siro dall'Udinese. Il match di questa sera al Sinigaglia trova spazio di analisi anche sulle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica, che evidenzia i tre giocatori su cui Cristian Chivu punterà forte questa sera: Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram.

Tutti e tre sono tornati al gol nel largo successo contro la Roma e si soni resi protagonisti con prestazioni convincenti. L'assenza più pesante sarà quella di Lautaro Martinez, tornato in infermeria per un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra che dovrebbe costringerlo a saltare le due sfide contro il Como (quello di questa sera e la semifinale di ritorno di Coppa Italia) e il match di venerdì prossimo contro il Cagliari. A rimpiazzare il Toro dovrebbe esserci Pio Esposito, pronto a tornare in campo dall'inizio per fare coppia con Tikus.