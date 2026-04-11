Massimiliano Allegri analizza con grande realismo la pesante sconfitta del Milan per 3-0 contro l’Udinese a San Siro, sottolineando come il problema non sia tattico ma legato al momento complessivo della squadra.

“Il cambio di modulo non c’entra assolutamente niente, è un momento no della squadra perché abbiamo perso tre delle ultime quattro partite e siamo stati quattro partite senza segnare. Questo non va bene”, ha dichiarato il tecnico rossonero ai microfoni di DAZN. “Oggi abbiamo difeso in maniera disordinata, bisogna tornare a essere lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per tornare in Champions”.

Sulla prestazione e sulla gestione della gara, Allegri ha aggiunto: “Quando abbiamo avuto più pazienza nel giro palla abbiamo creato anche situazioni buone, ma l’Udinese è pericolosa se perdi palla in zona centrale. Ci siamo consegnati all’avversario con troppa fretta”.

Il tecnico ha poi commentato i fischi di San Siro: “Fanno parte del calcio, oggi è giusto che i tifosi ci abbiano fischiato. Ora dobbiamo reagire subito, questa sconfitta deve aiutarci a migliorare”.

Infine, una riflessione sulla lotta scudetto e sul possibile calo mentale: “Quando sei in cima e perdi può esserci un rilassamento, ma dobbiamo reagire perché la Champions non è ancora sicura”.

Su Leao: “Ha avuto occasioni, ma non è un problema del singolo. Serve fare meglio come squadra nella fase offensiva”.