Zé Pedro, difensore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro la Cremonese. Nel prossimo weekend i sardi giocheranno contro l'Inter: "Sono tre punti fondamentali. Abbiamo raggiunto la vittoria con ordine e con la cattiveria giusta. La classifica ora ci permette di respirare un po’ di più ma ci sono ancora tanti punti da conquistare. Lo dobbiamo fare il prima possibile per evitare di arrivare fino alla fine con uno spirito diverso da quello vissuto in questo ultimo periodo".