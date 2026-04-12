La semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia di Como più di un mese fa è stata definita - e non a torto - dalla Gazzetta dello Sport la più improduttiva partita della stagione in termini offensivi. Cristian Chivu aveva affrontato la squadra di Cesc Fabregas con grande rispetto: pur facendo turnover che - va annotato - teneva conto del derby alle porte, non ha concesso spazi ai padroni di casa ma non ha concretizzato, concedendosi il solo merito del clean sheet. Stavolta la gara sarà differente.

Chivu proverà a prendere alti i difensori di Fabregas e sfruttarne "le indecisioni in uscita". Decisiva in tal senso sarà la pressione di attaccanti, centrocampisti ma anche degli esterni - fa notare la Rosea -. L'appunto del quotidiano milanese è anche sull'eventuale difesa a cinque con Vojvoda basso a destra. Ma in quel caso l’Inter sarebbe comunque pronta a tenere compatte le linee così da "non liberare corridoi agli inserimenti degli avversari". L'attenzione va posta lì: "Con un centrocampo molto folto, il Como punterà a portare fuori posizione Acerbi e gli altri difensori" avvisa la Gazza.