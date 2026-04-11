Dario Marcolin, è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sui numeri dell'Inter con e senza Lautaro. Di seguito le sue parole alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e il Como: "L'Inter senza Lautaro fa un gol a partita, l'Inter con Lautaro fa la media di 2,44. Questo fa capire già quanto Lautaro incide nella fase offensiva". Quella di domani sarà una partita interessante in termini numerici e statistici. Andiamo a ripercorrerne qualcuno: 15 i clean sheet di Butez, 14 quelli di Sommer: sono i numeri più alti del campionato di A. Nella classifica dei tiri totali, in testa c'è Nico Paz, mentre Dimarco guida la graduatoria delle grandi chances create.