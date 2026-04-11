Samuele Ricci analizza con amarezza la pesante sconfitta del Milan per 3-0 contro l’Udinese a San Siro, sottolineando soprattutto la mancanza di lucidità e la frenesia nella gestione del pallone.

“Una partita non facile da analizzare, per noi era importante perché dovevamo dare un segnale dopo Napoli e non c’è stato. In fase di possesso c’è stata troppa frenesia, questo ci ha portato a subire delle ripartenze. È stata una serata da dimenticare”, ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di DAZN.

Ricci ha poi provato a leggere il momento della squadra con equilibrio, senza drammatizzare la classifica: “Se abbiamo 63 punti un motivo c’è. Dobbiamo appoggiarci alla forza del gruppo per uscire da questo momento negativo”.

Sulla situazione generale e sugli effetti della sconfitta, il centrocampista ha aggiunto: “Non è cambiato nulla, è un momento di difficoltà dentro una stagione. Può capitare, dobbiamo solo voltare pagina”.

Infine, una riflessione sulla prestazione collettiva e sul sistema di gioco: “Non è solo una questione di modulo. Oggi non c’eravamo, qualcosa abbiamo creato ma non siamo riusciti a concretizzare. Eravamo meno presenti e questo deve farci riflettere”.