Una nuova associazione a tutela dei diritti di calciatori, allenatori e preparatori atletici, che nasce con l’intento di rappresentare le diverse categorie di tesserati e di dialogare con tutte le istituzioni del calcio italiano, per contribuire attivamente allo sviluppo di un sistema dotato di maggiore visione, equità e trasparenza. È stata costituita a Roma ASSOCAPP, l’Associazione dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Patrocinati.

Tra i promotori e soci fondatori figura Giuseppe Dossena, campione del mondo nel 1982, da anni impegnato nella difesa dei diritti degli sportivi. Fanno parte del gruppo dei fondatori anche l’ex portiere della Nazionale Emiliano Viviano, attivo nella tutela dei diritti dei calciatori, in particolare nelle serie minori, Luca Pellegrini, campione d’Italia con la Sampdoria nella stagione 1990-91, e Lorenzo Marronaro, ex calciatore in particolare del Bologna, agente sportivo e intermediario.