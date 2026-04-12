Individuato da alcuni club, Milan in testa, come possibile alternativa a Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza FIGC, Adriano Galliani si chiama fuori. L'ex AD dei rossoneri, intervistato dal Corriere della Sera, offre anzi l'endorsement per l'ex numero uno del CONI: "Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito. Passo indietro? Non lo è, perché non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa. Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. E alla fine ritengo che il miglior presidente della FIGC possibile, e non solo come espressione della Lega di A, sia Giovanni Malagò".

Galliani invita tutti a compattarsi sul nome di Malagò: "Naturalmente mi auguro che anche le altre componenti seguano l’esempio e si allineino sulla figura di un manager che ha esperienza e successi nel mondo dello sport".