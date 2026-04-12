L'Inter ha rotto gli indugi per Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 di proprietà del Sassuolo da mesi sui taccuini di Ausilio e Baccin che lo seguono da parecchio. Per l’Inter il bosniaco è la soluzione ideale per il presente e il futuro e anche per questioni tattiche: si adatterebbe ad una difesa sia difesa a tre, che nella linea a quattro. I nerazzurri si sono mossi in anticipo, corteggiando il ragazzo fino ad ottenere il "sì" che vale di promessa, a proposito di 'Promessi Sposi', di Muharemovic.

Adesso toccherà trovare l’intesa col Sassuolo, bottega "cara della nostra Serie A", con la quale l'Inter vanta però ottimi rapporti. "Il Sassuolo valuta Muharemovic non meno di 30-35 milioni" e a Milano sono pronti per un investimento importante anticipando i tempi considerato il lungo lavoro da fare nei prossimi mesi quando, secondo il quotidiano torinese, "andrà preso almeno un elemento di spessore, se non due - infatti restano nel mirino Solet, Ordonez, Gila (c'è il Milan) e Leoni" per il reparto arretrato. Ma tornando a Muharemovic, l’Inter cercherà di abbassare le cifre dell'affare col Sassuolo, non tanto la valutazione in sè del giocatore, "quanto l’esborso economico", inserendo nell'affare almeno una contropartita tecnica da pescare tra Under 23 e Primavera. Dalle parti di Reggio Emilia, fa sapere TS, piace tantissimo il 19enne Mattia Mosconi.