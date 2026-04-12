Ismael Koné può dirsi pronto per una grande squadra? Il giovane ivoriano del Sassuolo, a segno quest'oggi nella partita persa contro il Genoa, ha suscitato l'interesse di diverse formazioni di alto rango compresa l'Inter. E a precisa domanda, Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, risponde così: ""Sta alzando la continuità all'interno della partita, che è il suo tallone d'Achille. Quando eravamo in dieci insieme a Nemanja Matic e Kristjan Thorstvedt ha fatto buone cose. I dettagli hanno favorito chi li ha cercati di più".
Sezione: News / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 15:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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