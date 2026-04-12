Ismael Koné può dirsi pronto per una grande squadra? Il giovane ivoriano del Sassuolo, a segno quest'oggi nella partita persa contro il Genoa, ha suscitato l'interesse di diverse formazioni di alto rango compresa l'Inter. E a precisa domanda, Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, risponde così: ""Sta alzando la continuità all'interno della partita, che è il suo tallone d'Achille. Quando eravamo in dieci insieme a Nemanja Matic e Kristjan Thorstvedt ha fatto buone cose. I dettagli hanno favorito chi li ha cercati di più".