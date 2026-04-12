Quanto peserà l'assenza di Lautaro Martinez questa sera a Como? Dagli studi di Sport Mediaset, Emiliano Viviano offre un'analisi asciutta della situazione: "I numeri mi sembrano abbastanza logici, è il capocannoniere e il calciatore con più valore del campionato, oltre che il capitano; è ovvio che l'assenza sia un problema. Poi è chiaro che l'Inter abbia altri grandi attaccanti che dal punto di vista tecnico possono sopperire. Lui dà qualcosa in più a livello di personalità e di esperienza nel saper giocare certe partite".