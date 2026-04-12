Quanto peserà l'assenza di Lautaro Martinez questa sera a Como? Dagli studi di Sport Mediaset, Emiliano Viviano offre un'analisi asciutta della situazione: "I numeri mi sembrano abbastanza logici, è il capocannoniere e il calciatore con più valore del campionato, oltre che il capitano; è ovvio che l'assenza sia un problema. Poi è chiaro che l'Inter abbia altri grandi attaccanti che dal punto di vista tecnico possono sopperire. Lui dà qualcosa in più a livello di personalità e di esperienza nel saper giocare certe partite". 

Sezione: Focus / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 13:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.