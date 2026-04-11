L’ex attaccante Fabio Bazzani ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria del Napoli contro il Milan, soffermandosi in particolare sull’impatto delle sostituzioni.

“È chiaro che la partita si è decisa nei cambi – ha spiegato –. Il Napoli ha trovato energia e spinta offensiva dalla panchina”. Tra i protagonisti, spicca Allison Santos, ma anche Matteo Politano, autore di una prova incisiva oltre al gol. Diverso invece il contributo dei rossoneri: “I cambi del Milan non sono riusciti a incidere allo stesso modo”.

Secondo Bazzani, la gestione della gara da parte di Antonio Conte è stata determinante: “Ha cercato di forzare la partita nel finale, sapendo di avere armi importanti dalla panchina, soprattutto in una gara rimasta in equilibrio fino alla fine”.

Lo sguardo si allarga poi al finale di stagione, con prospettive interessanti per gli azzurri: “Questo Napoli ha la potenzialità di fare filotto da qui alla fine, anche grazie all’entusiasmo ritrovato e al recupero di tanti giocatori”.

Un aspetto chiave, dopo una stagione segnata da numerose assenze: “Aver ritrovato quasi tutta la rosa, a parte Romelu Lukaku, dà una spinta importante”. Infine, una riflessione sul confronto con l’Inter: “Il Napoli ha gli stessi punti dell’anno scorso, la differenza è il rendimento dell’Inter. Viene da chiedersi: con tutti a disposizione fin dall’inizio, avrebbe potuto tenere il passo dei nerazzurri? Ai posteri la risposta”.