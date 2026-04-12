Cosa deve fare l'Inter per sopperire all'assenza di Lautaro Martinez? La risposta di Riccardo Trevisani per Sport Mediaset XXL è perentoria: "Vincere, perché altrimenti ritorna la Lautaro-dipendenza e soprattutto il Napoli a -4. Come finirà? 1-1, gol di Marcus Thuram e Maxence Caqueret". Stesso pronostico per Massimo Callegari con marcatori differenti: "Denzel Dumfries e Martin Baturina".