Cosa deve fare l'Inter per sopperire all'assenza di Lautaro Martinez? La risposta di Riccardo Trevisani per Sport Mediaset XXL è perentoria: "Vincere, perché altrimenti ritorna la Lautaro-dipendenza e soprattutto il Napoli a -4. Come finirà? 1-1, gol di Marcus Thuram e Maxence Caqueret". Stesso pronostico per Massimo Callegari con marcatori differenti: "Denzel Dumfries e Martin Baturina".

Sezione: News / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 18:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.