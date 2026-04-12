Massimiliano Allegri parla anche ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta patita ieri dal suo Milan, travolto a San Siro dall'Udinese. Sconfitta che, a detta del tecnico livornese, allontana definitivamente il sogno Scudetto e anzi fa suonare gli allarmi per la corsa alla Champions League: "Sicuramente se c'è stato qualche pensiero, la sconfitta fa rialzare le antenne, perché quelle dietro si stanno avvicinando".

Ci sono meno sicurezze oggi sulla Champions?

"Di sicuro nel calcio non c'è niente, due sconfitte possono ribaltare tutto. Nelle ultime quattro di fatto ne abbiamo perse tre".