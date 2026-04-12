Massimiliano Allegri parla anche ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta patita ieri dal suo Milan, travolto a San Siro dall'Udinese. Sconfitta che, a detta del tecnico livornese, allontana definitivamente il sogno Scudetto e anzi fa suonare gli allarmi per la corsa alla Champions League: "Sicuramente se c'è stato qualche pensiero, la sconfitta fa rialzare le antenne, perché quelle dietro si stanno avvicinando".
Ci sono meno sicurezze oggi sulla Champions?
"Di sicuro nel calcio non c'è niente, due sconfitte possono ribaltare tutto. Nelle ultime quattro di fatto ne abbiamo perse tre".
Sezione: News / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 17:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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