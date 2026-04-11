Il Como delle meraviglie cerca la sua prima vittoria contro l’Inter dal ritorno in Serie A per consolidare il quarto posto che varrebbe una storica qualificazione alla Champions League. Secondo gli esperti delle quote di William Hill e Snai, la prima volta di Cesc Fabregas contro i nerazzurri si gioca tra quota 3,10 e 3,25. In pole per i tre punti ci sono gli uomini di Cristian Chivu (ma a quota alta, 2,24), che a loro volta vogliono tenere a distanza le inseguitrici per la lotta scudetto. Il pareggio, infine, si attesta tra 3,25 e 3,40.

I precedenti parlano chiaro: in quattro partite, il Como non ha mai segnato contro l’Inter e il bilancio è di otto gol a zero a favore dei nerazzurri. Ma la squadra di Fabregas è reduce da tre vittorie casalinghe di fila e la partita di domenica sera, secondo i betting analyst, sarà la volta buona per sbloccarsi: ecco, quindi, che il Goal, a 1,60, è in netto vantaggio sul No Goal, a 2,15, mentre è più equilibrato il confronto tra Over, a 1,80, e Under, a 1,90.