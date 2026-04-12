Altro scoglio da superare non solo per l'Inter, ma anche per Alessandro Bastoni che questa sera a Como potrebbe ritrovarsi di nuovo nel mirino in uno stadio tutt'altro che amichevole. Già all'andata di Coppa Italia, ed era anche solo l'inizio del "periodo fuori dal comune", come lo ha definito il Corriere dello Sport, il difensore nerazzurro era stato inondato di fischi, strascichi di quanto accaduto con Kalulu in Inter-Juve. Nel frattempo le cose sono peggiorate con le vicissitudini di Zenica, dove il difensore interista ha ricevuto un'altra mazzata sui denti che potrebbe tornare a fare malissimo al Sinigaglia.

Basto "dovrà essere capace ancora una volta di isolarsi, lasciando fuori dal campo le voci di mercato e l'eventuale reazione impietosa dei tifosi avversari che proveranno a condizionarlo", è il consiglio del quotidiano romano che ricorda quanto sia già pesante da sostenere l'assenza di Lautaro, motivo per cui l’Inter dunque avrà particolarmente bisogno "dei suoi uomini più esperti". Un "banco di prova" anche per il rendimento lontano da San Siro di Bastoni, "con l'obiettivo di giocare un ruolo da protagonista in questa volata finale e tornare a vincere i trofei per guarire le ferite e archiviare quanto accaduto fin qui".