Indicazione per i tifosi dell'Inter che questa sera si recheranno al Sinigaglia per assistere al match contro il Como: sarà allestito un parcheggio a loro all'interno dell'area di Lazzago. Scatteranno divieti di sosta e circolazione nelle zone dedicate, in particolare nell’area della stazione Fnm di Grandate-Breccia e lungo via Colombo.

Da Lazzago partirà un servizio di navette bus gratuito diretto allo stadio Sinigaglia, pensato per gestire in modo ordinato l’afflusso dei sostenitori dell’Inter. L’area sarà facilmente raggiungibile sia dall’autostrada A9, uscita Como Centro, sia tramite la linea ferroviaria Milano-Saronno-Como Lago.