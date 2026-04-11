L’opinionista ed ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin ha analizzato ai microfoni di DAZN il peso di Lautaro Martinez nello scacchiere dell’Inter, sottolineandone l’impatto decisivo in fase offensiva soprattutto ora che l'argentino dovrà stare un paio di settimane ai box.

“L’Inter senza Lautaro segna meno, con lui la media gol sale sensibilmente – ha spiegato –. È normale che il suo rientro, anche dopo uno stop, abbia un effetto immediato: è un giocatore che sposta gli equilibri”.

Marcolin ha poi evidenziato i numeri dell’attacco nerazzurro: “L’Inter ha realizzato 71 gol, è il miglior attacco del campionato. Con Lautaro in campo, tanti compagni si sentono più forti”.

Il riferimento va anche alla sua importanza nei momenti chiave: “Rientra dopo un mese e mezzo e segna due gol in una partita fondamentale. Questo dice tutto sul suo peso specifico”.

Nonostante ciò, secondo l’opinionista, la squadra di Chivu resta solida anche senza il suo capitano: “Non credo che l’Inter possa subire troppo la sua assenza, perché la squadra è concentrata sull’obiettivo scudetto”.

Uno sguardo viene poi riservato anche al percorso del Napoli, reduce da un buon momento e trascinato da alcuni protagonisti. Tra questi, Marcolin cita anche Allison Santos, protagonista di una crescita importante nelle ultime settimane. “È un giocatore che ha cambiato passo dopo l’inizio difficile – conclude – e oggi può davvero spaccare le partite”.