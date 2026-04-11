Gol pesantissimo in chiave salvezza per il Cagliari, firmato da Sebastiano Esposito nella sfida contro la Cremonese. Una rete che vale molto più dei tre punti, arrivata in un momento delicato della stagione e che conferma il valore dell’attaccante cresciuto nell’Inter. Al termine del match, il tecnico Fabio Pisacane ha voluto sottolineare l’importanza del suo contributo, tra elogi e richiami: “Se perde un pallone mi arrabbio, se la butta dentro gioisco. Sono felicissimo per lui, so quanto ci tiene e quanto ha sofferto”.

Parole che raccontano bene il momento del giocatore, spesso al centro di aspettative importanti. Pisacane ne evidenzia soprattutto le qualità: “È uno dei giocatori con più talento che abbiamo. Ha tutto”. Allo stesso tempo, però, il tecnico richiama alla crescita: “È normale che uno con il suo talento provi giocate difficili, come un’apertura d’esterno sull’altro lato. Ma è ancora giovane e, come tutti i giovani, va supportato… e a volte anche bastonato”, ha concluso.

Da sottolineare che il Cagliari ha il diritto di riscatto sul calciatore, che altrimenti farebbe ritorno in nerazzurro, nel club che detiene la proprietà del suo cartellino.