Il Parma fa un regalo molto bello all'Inter bloccando il Napoli al Tardini: finisce 1-1 l'attesissima gara del Tardini, dove la squadra di Antonio Conte cercava tre punti per potersi avvicinare alla vetta della classifica occupata dai nerazzurri. Eppure, la partita comincia in salita per i partenopei, andati sotto dopo soli 35 secondi di gioco con il colpo da biliardo di Gabriel Strefezza che trova la sua prima rete gialloblu dopo bellissima sponda di testa di Nesta Elphege: conclusione in diagonale che bacia il palo e finisce alle spalle di Sergej Milinkovic-Savic

Da lì in poi, la squadra di Carlos Cuesta imbastisce una difesa a tratti epica, col Napoli che assalta l'area avversaria ma non riesce a sfondare praticamente per tutto l'incontro. Il guizzo di Scott McTominay all'ora di gioco riaccende gli animi degli azzurri, che però poi non riescono a completare l'opera sbattendo sul muro ducale. Ne esce un pareggio che fa guadagnare solo un punto al Napoli: spetta all'Inter, ora, raccogliere l'assist arrivato dall'Emilia. 

Sezione: Focus / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 16:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.