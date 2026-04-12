Dopo il rovinoso ko del Milan a San Siro con l'Udinese, l'unica rivale credibile dell'Inter per la corsa scudetto resta il Napoli. I nerazzurri dovranno consolidare il primato a partire da oggi, nella difficile trasferta di Como contro una squadra in forma e che a sorpresa (ma non troppo) si sta giocando un posto per la prossima Champions League.

QUI COMO – Con i recuperi di Ramon e Rodriguez, Fabregas può contrare su tutta la rosa ad eccezione di Addai, che ha già chiuso da tempo la sua stagione. La tentazione di difesa a tre dovrebbe cedere il passo alla consuetudine del 4-2-3-1, con il rientro appunto di Ramon in difesa ad affiancare Kempf. Perrone-Da Cunha in mediana a supporto di Baturina-Paz-Diao. Douvikas il punto di riferimento avanzato.

QUI INTER – Chivu perde di nuovo Lautaro, tornato appena una settimana fa e subito decisivo contro la Roma. Al posto del capitano ci sarà Esposito che farà coppia con il ritrovato Thuram. Ancora out Bisseck: Acerbi verso la conferma in difesa tra Akanji e Bastoni. Totalmente confermato anche il centrocampo visto in campo una settimana fa contro i giallorossi di Gasperini: Dumfries e Dimarco esterni ai fianchi di Barella, Calhanoglu e Zielinski. Torna dalla squalifica Carlos Augusto, carta importante dalla panchina.

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PROBABILI FORMAZIONI:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Baturina, Paz, Diao; Douvikas.

Panchina: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Diego Carlos, Goldaniga, Vojvoda, Moreno, De Paoli, Van Der Brempt, Caqueret, Sergi Roberto, Kühn, Rodriguez, Morata.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Addai.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Luis Henrique, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bisseck, Lautaro.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

Var: Aureliano.

Avar: Maggioni.

