Dopo il rovinoso ko del Milan a San Siro con l'Udinese, l'unica rivale credibile dell'Inter per la corsa scudetto resta il Napoli. I nerazzurri dovranno consolidare il primato a partire da oggi, nella difficile trasferta di Como contro una squadra in forma e che a sorpresa (ma non troppo) si sta giocando un posto per la prossima Champions League.
QUI COMO – Con i recuperi di Ramon e Rodriguez, Fabregas può contrare su tutta la rosa ad eccezione di Addai, che ha già chiuso da tempo la sua stagione. La tentazione di difesa a tre dovrebbe cedere il passo alla consuetudine del 4-2-3-1, con il rientro appunto di Ramon in difesa ad affiancare Kempf. Perrone-Da Cunha in mediana a supporto di Baturina-Paz-Diao. Douvikas il punto di riferimento avanzato.
QUI INTER – Chivu perde di nuovo Lautaro, tornato appena una settimana fa e subito decisivo contro la Roma. Al posto del capitano ci sarà Esposito che farà coppia con il ritrovato Thuram. Ancora out Bisseck: Acerbi verso la conferma in difesa tra Akanji e Bastoni. Totalmente confermato anche il centrocampo visto in campo una settimana fa contro i giallorossi di Gasperini: Dumfries e Dimarco esterni ai fianchi di Barella, Calhanoglu e Zielinski. Torna dalla squalifica Carlos Augusto, carta importante dalla panchina.
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PROBABILI FORMAZIONI:
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Baturina, Paz, Diao; Douvikas.
Panchina: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Diego Carlos, Goldaniga, Vojvoda, Moreno, De Paoli, Van Der Brempt, Caqueret, Sergi Roberto, Kühn, Rodriguez, Morata.
Allenatore: Fabregas.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Addai.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.
Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Luis Henrique, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Bisseck, Lautaro.
ARBITRO: Massa.
Assistenti: Meli e Alassio.
Quarto ufficiale: Ayroldi.
Var: Aureliano.
Avar: Maggioni.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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