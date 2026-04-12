Si è tenuta ieri nella palestra del Centro sportivo Cappelli Sforza di via Lampugnano un'assemblea pubblica nel corso della quale i comitati ambientalisti del quartiere San Siro hanno chiesto trasparenza sugli ultimi passaggi amministrativi che hanno portato al via libera del Consiglio comunale al progetto di realizzazione del nuovo impianto di Milan e Inter e di parziale demolizione e rifunzionalizzazione del Meazza, alla luce delle indagini delle Procura sulla presunta turbativa d’asta relativa all’avviso pubblico che ha portato alla cessione dell’area comunale di San Siro ai due club lo scorso 1° ottobre.

Il consigliere comunale ambientalista Enrico Fedrighini ha commentato: “Enorme successo, sala stracolma, più di 200 persone e una miriade di Comitati insieme a Legambiente Lombardia, WWF Lombardia e Italia Nostra. Il Coordinamento Parco Ovest organizzerà una manifestazione entro un mese con un messaggio semplice (che vale per lo stadio e non solo): bloccare la svendita di Milano”.