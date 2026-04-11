È prevista per domani sera la sfida del Sinigaglia tra Como e Inter e Cristian Chivu avrebbe ormai sciolto le ultime riserve sulla formazione titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro è pronto a confermare gran parte dell’undici tipo, con alcune scelte obbligate soprattutto in attacco.

Davanti a Sommer spazio al terzetto difensivo composto da Acerbi al centro, affiancato da Akanji e Bastoni. Assente Bisseck per infortunio, il reparto arretrato non subisce comunque modifiche rispetto alle ultime uscite.

A centrocampo confermati Barella, Calhanoglu e Zielinski, con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne a garantire spinta e ampiezza. Un centrocampo di grande qualità per provare a controllare il ritmo della partita contro un Como organizzato.

La principale novità riguarda l’attacco: senza Lautaro Martinez, fermato dall’infortunio, Chivu si affida alla coppia formata da Thuram e Pio Esposito, giovane attaccante chiamato a una prova di maturità in un match delicato. Bonny partirà invece dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.