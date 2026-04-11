L'Inter vuole continuare a correre per mantenere il primato e allungare il divario che separa i nerazzurri dal Napoli. Un fattore determinante può essere quello delle palle inattive, come accade molto spesso nelle gare equilibrate. Come evidenzia Opta, infatti, l'Inter è la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei: quota 16. I nerazzurri hanno già eguagliato ora il bottino di gol di testa registrato in tutto lo scorso campionato.

Sezione: Copertina / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 18:45
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione