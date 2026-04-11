L'Inter vuole continuare a correre per mantenere il primato e allungare il divario che separa i nerazzurri dal Napoli. Un fattore determinante può essere quello delle palle inattive, come accade molto spesso nelle gare equilibrate. Come evidenzia Opta, infatti, l'Inter è la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei: quota 16. I nerazzurri hanno già eguagliato ora il bottino di gol di testa registrato in tutto lo scorso campionato.